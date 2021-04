Il City ribalta il PSG grazie a due gravi disattenzioni dei francesi | firme di De Bruyne e Mahrez 2-1

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Al Parco dei Principi si sfidano PSG e Manchesterper la gara d’andata della semifinale di Champions League 2020-21. Partono meglio icon lo squillo di Neymar al 14?, Ederson con un guizzo manda il pallone in calcio d’angolo, smanacciando sopra la traversa.Al 17?, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Di Maria trova lo stacco di Marquinhos che sfugge alla marcatura di Gundogan e prende il tempo a Ruben Dias: incornata potente e precisa nell’angolino che vale l’1-0 PSG. La risposta dei Citizens non tarda ad arrivare, Bernardo Silva impegna Keylor Navas al 21?, poi Paredes sfiora il raddoppio parigino ancora su corner e ancora di testa. Nel finale di tempo è Foden a chiamare all’intervento l’estremo difensore del PSG, si va al riposo sull’1-0 dopo un inizio scoppiettante di gara. Nella ripresa la squadra di Guardiola la ...

E' invece il gol dell'1 - 1, i francesi accusano il colpo e il Manchester la ribalta al 26 della ripresa: intervento falloso di Gueye che atterra Foden, punizione che viene battuta in maniera ... Dopo un primo tempo di assoluta sofferenza, il Manchester City ribalta il PSG e va a vincere 2-1 al Parco dei Principi l'andata della semifinale di Champions League. Una partita ... Guardiola è vicinissimo alla sua prima finale di Champions League con il Manchester City. Gli inglesi ribaltano il Psg (1-2) e vedono l'atto finale di Istanbul. Una gara dai ...