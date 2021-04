Il cambio di passo c' è | la Lombardia ora corre

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildi, dopo gli errori, le gaffe e le polemiche, c’è stato. Lanon è più la regione fanalino di coda, sulle vaccinazioni ha ingranato la marcia e ora. Su questo concordano tutti e, d’altra parte, i numeri parlano chiaro. Le dosi di vaccino somministrate sono più di tre milioni (3.045.429 dai dati aggiornati a stamattina) e il 91,9% di quelle consegnate è stato distribuito. Nella giornata di oggi si conta di sfondare il muro delle 90.000 somministrazioni e ora l’obiettivo è raggiungere quota 100.000. “Ci arriveremo tra il 29 e il 30 aprile”, assicurano dallo staff di Guido Bertolaso. E se, come sembra ormai probabile, tra il 3 e il 6 maggio in Italia si arriverà a tagliare il traguardo delle 500.000 somministrazioni quotidiane, “nei giorni a seguire ladovrà ...

