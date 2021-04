Il biglietto del cliente omaggia il Duce, il rider antifascista lo strappa. “Licenziato” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bologna, 28 apr — Poteva succedere solo nella rossa Bologna: un rider operante per la piattaforma Winelivery è stato Licenziato per aver strappato un biglietto inneggiante al Duce contenuto in un sacchetto-regalo che avrebbe dovuto consegnare al destinatario del cadeaux. Un biglietto, che, per privacy, non doveva essere aperto e tantomeno stracciato di fronte al ricevente. Il biglietto “scomodo” inneggiante al Duce Protagonista della vicenda è Luca Nisco, 30 anni, rider per conto di Winelivery, piattaforma specializzata nella consegna di vini e altri alcolici attiva in 70 città d’Italia. I fatti si sono svolti — guarda l’ironia — il 25 aprile, quando a Nisco è toccato consegnare due bottiglie di vino in via San Mamolo. Per volontà del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bologna, 28 apr — Poteva succedere solo nella rossa Bologna: unoperante per la piattaforma Winelivery è statoper averto uninneggiante alcontenuto in un sacchetto-regalo che avrebbe dovuto consegnare al destinatario del cadeaux. Un, che, per privacy, non doveva essere aperto e tantomeno stracciato di fronte al ricevente. Il“scomodo” inneggiante alProtagonista della vicenda è Luca Nisco, 30 anni,per conto di Winelivery, piattaforma specializzata nella consegna di vini e altri alcolici attiva in 70 città d’Italia. I fatti si sono svolti — guarda l’ironia — il 25 aprile, quando a Nisco è toccato consegnare due bottiglie di vino in via San Mamolo. Per volontà del ...

