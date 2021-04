Il biglietto del cliente esalta il Duce. Rider lo strappa e perde il lavoro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Punto primo: quel messaggio inneggiante al Duce non doveva mai essere trascritto sul biglietto. Punto secondo: il Rider, che aveva il compito di consegnarlo insieme a due bottiglie di vino, pur ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Punto primo: quel messaggio inneggiante alnon doveva mai essere trascritto sul. Punto secondo: il, che aveva il compito di consegnarlo insieme a due bottiglie di vino, pur ...

