Ignazio Moser sbarca su L’Isola dei Famosi: la “mossa” vincente di Cecilia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questa sera, Ignazio Moser farà il suo nuovo ingresso nel reality show de L’Isola dei Famosi. Come la prenderà Cecilia? Ecco la soluzione L’attesa è finita per Ignazio Moser, ex… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questa sera,farà il suo nuovo ingresso nel reality show dedei. Come la prenderà? Ecco la soluzione L’attesa è finita per, ex… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - ChiccoseDOC : Lo sbarco all’#IsoladeiFamosi, annunciato da promo, di #IgnazioMoser.. #Repost @isoladeifamosi with @get_repost ···… - StraNotizie : Ilary Blasi compie 40 anni e parla de L’Isola dei Famosi, di Akash e di Ignazio Moser - BITCHYFit : Ilary Blasi compie 40 anni e parla de L’Isola dei Famosi, di Akash e di Ignazio Moser - benjamn_boliche : RT @VanityFairIt: Per cercare di far rifiatare gli ascolti e di movimentare le dinamiche, il secondo appuntamento settimanale dell'«Isola d… -