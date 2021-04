I sussidi erogati a Napoli per il reddito di cittadinanza sono pari a quelli di tutto il Nord Italia (Di mercoledì 28 aprile 2021) I sussidi per reddito di cittadinanza distribuiti a Napoli sono pari a quelli distribuiti in tutto il Nord. Si evince dal report trimestrale dell’Inps, i cui dati sono pubblicati oggi dal Corriere della Sera, Nei primi 3 mesi del 2021 sono state 3,4 milioni le persone che hanno avuto il sostegno, per un importo di 584 euro mensili. “Nel solo mese di marzo, i percettori del sostegno economico nato nel 2019 sono stati 2,5 milioni di persone e di questi quasi 1,8 milioni sono residenti nel Sud e nelle isole. Solo 425 mila risiedono nel Nord Italia e 322 mila nel Centro. Ma quello che colpisce dal nuovo Osservatorio trimestrale diffuso dall’Inps sul ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 aprile 2021) Iperdidistribuiti adistribuiti inil. Si evince dal report trimestrale dell’Inps, i cui datipubblicati oggi dal Corriere della Sera, Nei primi 3 mesi del 2021state 3,4 milioni le persone che hanno avuto il sostegno, per un importo di 584 euro mensili. “Nel solo mese di marzo, i percettori del sostegno economico nato nel 2019stati 2,5 milioni di persone e di questi quasi 1,8 milioniresidenti nel Sud e nelle isole. Solo 425 mila risiedono nelItalia e 322 mila nel Centro. Ma quello che colpisce dal nuovo Osservatorio trimestrale diffuso dall’Inps sul ...

