I problemi dei 5 Stelle inguaiano Conte e il Pd E Grillo ora non aiuta

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ci mancava soloa inguaiare i 5, come se di guai non ne avessero abbastanza. In un colpo solo, con il suo video, il fondatore e garante (ma chiamiamolo col suo vero nome) il capo del M5S ha fatto piazza pulita delle battaglie simbolo del Movimento. Piazza pulita anzitutto del giustizialismo, ossia di quella vocazione grillina a emettere sentenze di colpevolezza a semplici indagati. Piazza pulita della sospensione della prescrizione, per cui un indagato resta tale in eterno. E, infine, piazza pulita della cosiddetta legge «Codice rosso», che innova la disciplina in tema di violenza sulle donne, estendendo da sei a dodici mesi i termini concessi alla persona offesa per sporgere denuncia.