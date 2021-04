I numeri in chiaro, Siliquini: «Senza prudenza tra un mese chiuderemo di nuovo. I giovani pensino al rischio di perdere altri pezzi di vita» (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Un trend in calo sì ma lentissimo. Rispetto a ieri abbiamo aumentato l’incidenza e si capisce bene quanto riuscire a ridurre questo numero di casi è una gran fatica. Senza contare il numero ancora elevatissimo di decessi quotidiani». Un quadro dunque non così roseo «come vorremmo che fosse», dice Roberta Siliquini, ex presidente del Consiglio superiore di Sanità e docente di Igiene al dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche dell’Università di Torino. Il commento della professoressa a Open sui dati Covid del consueto bollettino giornaliero ha l’obiettivo di sensibilizzare ancora e di più sul tema della prudenza. «Senza una scelta individuale responsabile nel giro di un mese torneremo come prima, e lì le chiusure peseranno ancora di più su un sistema economico che spera ora come non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) «Un trend in calo sì ma lentissimo. Rispetto a ieri abbiamo aumentato l’incidenza e si capisce bene quanto riuscire a ridurre questo numero di casi è una gran fatica.contare il numero ancora elevatissimo di decessi quotidiani». Un quadro dunque non così roseo «come vorremmo che fosse», dice Roberta, ex presidente del Consiglio superiore di Sanità e docente di Igiene al dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche dell’Università di Torino. Il commento della professoressa a Open sui dati Covid del consueto bollettino giornaliero ha l’obiettivo di sensibilizzare ancora e di più sul tema della. «una scelta individuale responsabile nel giro di untorneremo come prima, e lì le chiusure peseranno ancora di più su un sistema economico che spera ora come non ...

Advertising

Ariel2575 : @aspettaaspetta @sabrimaggioni la mozione era chiaro che sarebbe stata respinta, i numeri erano in grandissima magg… - horus_eye69 : @borghi_claudio Potrebbe apparire un'abile giustificazione ma in effetti i numeri parlano chiaro. - marilenagasbar1 : RT @Silvia77488293: @borghi_claudio @FedericoMorchi1 E da oggi Speranza ne uscirà rafforzato, la politica è l’arte del compromesso, con una… - Blacksnowwhite4 : @AzzurraBarbuto @realUmbertoLM Hanno spiegato in modo molto chiaro che la mozione non aveva i numeri per passare. V… - Silvia77488293 : @borghi_claudio @FedericoMorchi1 E da oggi Speranza ne uscirà rafforzato, la politica è l’arte del compromesso, con… -