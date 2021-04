I lavoratori tornano in piazza contro il ridimensionamento di Alitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) All’indomani dell'audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera del presidente di Alitalia Francesco Caio e dell’amministratore delegato Fabio Lazzerini, tornano in piazza a Roma i lavoratori della compagnia. Resta fermo il no a ogni ipotesi di ridimensionamento aziendale. "In un mercato che cresce ridimensionare l'azienda significa morire", dice un dipendente. "Ieri, in audizione, di lavoro non si è affatto parlato. Come se la newco che intendono metter in piedi non prevedesse capitale umano. Oggi invece siamo qui a rappresentare proprio le sue istanze", sostiene un altro lavoratore. "Caro Draghi la nostra competenza vi fa volare la vostra incompetenza ci fa morire", "l'Alitalia non si tocca", "l'orgoglio di un paese è la bandiera nei propri ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 aprile 2021) All’indomani dell'audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera del presidente diFrancesco Caio e dell’amministratore delegato Fabio Lazzerini,ina Roma idella compagnia. Resta fermo il no a ogni ipotesi diaziendale. "In un mercato che cresce ridimensionare l'azienda significa morire", dice un dipendente. "Ieri, in audizione, di lavoro non si è affatto parlato. Come se la newco che intendono metter in piedi non prevedesse capitale umano. Oggi invece siamo qui a rappresentare proprio le sue istanze", sostiene un altro lavoratore. "Caro Draghi la nostra competenza vi fa volare la vostra incompetenza ci fa morire", "l'non si tocca", "l'orgoglio di un paese è la bandiera nei propri ...

