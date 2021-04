“I genitori hanno il diritto di porre fine alla vita dei bambini disabili, prima e dopo la nascita” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Quando la morte di un bambino disabile è perpetrata per la nascita di un altro bambino con migliori possibilità di una vita felice, il totale della felicità sarà più grande se il disabile viene ucciso”. “Se paragoniamo un nuovo nato deficiente a un cane, scopriremo che il non umano ha capacità superiori”. E ancora. “Pensare che la vita di un neonato abbia uno speciale valore perché è piccolo e grazioso è come pensare che un cucciolo di foca, con la sua soffice pelliccia bianca e i suoi occhioni tondi, meriti più protezione di un gorilla”. Nel 1997, Peter Singer, seguitissimo filosofo utilitarista e animalista, fu invitato a tenere una conferenza in Svezia. Il cacciatore di criminali di guerra nazisti Simon Wiesenthal si rifiutò d’incontrarlo perché, disse, “è inaccettabile un professore di morale che giustifica ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Quando la morte di un bambino disabile è perpetrata per ladi un altro bambino con migliori possibilità di unafelice, il totale della felicità sarà più grande se il disabile viene ucciso”. “Se paragoniamo un nuovo nato deficiente a un cane, scopriremo che il non umano ha capacità superiori”. E ancora. “Pensare che ladi un neonato abbia uno speciale valore perché è piccolo e grazioso è come pensare che un cucciolo di foca, con la sua soffice pelliccia bianca e i suoi occhioni tondi, meriti più protezione di un gorilla”. Nel 1997, Peter Singer, seguitissimo filosofo utilitarista e animalista, fu into a tenere una conferenza in Svezia. Il cacciatore di criminali di guerra nazisti Simon Wiesenthal si rifiutò d’incontrarlo perché, disse, “è inaccettabile un professore di morale che giustifica ...

