I concerti dal balconcino sono legali | assolti gli artisti di Torino

(Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI - Cantare e recitare poesie da un balcone che si affaccia sul cortile condominiale non è reato. Lo ha deciso il Tribunale di, che ha assolto "perché il fatto non sussiste" due, Daria Spada e Maksim Castan, ideatori delno dal, organizzato ogni domenica, dalle 17 alle 18, nel cuore del Quadrilatero romano, direttamente dal balcone della loro casa. U n processo che è durato due anni e mezzo, con dodici udienze e trenta testimoni sentiti dalle parti, cominciato dopo l'esposto presentato dal vecchio amministratore di condominio, che aveva raccolto le lamentele di due residenti. Esibizioni che duravano da nove anni A tutti gli altri, al contrario, ilno non dava alcun fastidio. In oltre nove anni, sul balcone di via Mercanti siesibiti ...