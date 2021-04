I braccianti del diritto: cinquemila giudici precari pagati a cottimo (Di mercoledì 28 aprile 2021) I magistrati “onorari” gestiscono più di metà dei processi civili e penali. Molti lavorano a tempo pieno nei tribunali, ma non hanno diritti: guadagnano 56 euro a sentenza, senza pensione o maternità. L’Italia condannata dalla Corte europea per non averli tutelati Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 28 aprile 2021) I magistrati “onorari” gestiscono più di metà dei processi civili e penali. Molti lavorano a tempo pieno nei tribunali, ma non hanno diritti: guadagnano 56 euro a sentenza, senza pensione o maternità. L’Italia condannata dalla Corte europea per non averli tutelati

Ultime Notizie dalla rete : braccianti del Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola venerdì 29 aprile Ferite sul cadavere Piana del Sele. Braccianti a nero e senza sicurezza. Denunciato titolare di un'azienda Sabato all'Arechi. Granata verso la A ma c'è da superare lo scoglio Monza Taglio basso: ...

Viterbo: Documenti, Diritti, Dignità Viene meno ogni forma di sicurezza sul lavoro, la maggior dei braccianti nel viterbese non ha mai ... A Viterbo ci vediamo in piazza del Comune alle ore 10.00. Invitiamo tutte le associazioni e comitati ...

Spari ai braccianti, ma lo Stato dov'è? La Stampa Maitre responsabile sala, carta dei vini e prenotazioni Bracciante agricolo in azienda a Chiusdino Dal centro per l’impiego di Siena 1 APPRENDISTA PROGRAMMATORE Azienda del settore telecomunicazioni di Siena cerca apprendista programmatore. Mansione: configurazione network di base, router, acces po ...

L’agricoltura in sciopero Ancora mobilitazione per i diritti negati dei braccianti in agricoltura. La protesta di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil non si ferma: a sigle compatte lanciano per domani lo sciopero di lavoratrici e l ...

