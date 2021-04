Hyundai Ioniq 5 | l’elettrica nativa parte da 45 mila euro – FOTO

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Una vettura fuori dagli schemi, pensata per la mobilità elettrica e non adattata a essa. Questo è il suo vero pregio”: è con orgoglio quasi paterno che Andrea Crespi, Managing Director diMotor Company Italia, definisce la nuova5. Costruita nello stabilimento sud coreano di Ulsan, è basata sulla piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform), dedicata ai veicoli elettrici. Ciò consente alla5 di avere delle proporzioni uniche, sia dentro che fuori. Esternamente rievoca il carattere audace dellaPony del 1974, uscita dalla matita di Giorgetto Giugiaro, primo modello di successo della marca. Un ponte fra il passato e il futuro che è stato gettato nel 2019 a Francoforte con la concept car “45”, che deve il suo nome alle linee che si intersecano in angoli a 45°, gli stessi ...

