House of the Dragon: cosa sappiamo sul prequel de Il trono di spade

Finalmente è iniziata la lavorazione di House of the Dragon, il prequel/spin-off de Il trono di spade: ecco tutte le informazioni in nostro possesso. Amore e odio. Nostalgia e rancore. Ripensare a Game of Thrones significa sbrogliare una matassa piena di contrasti. Per molti è un capitolo chiuso da sotterrare in luoghi remoti, per altri un dolce ricordo che ogni tanto riaffiora con malinconia. Da qualsiasi parte stiate, sappiate che nuovi venti soffiano su Essos. E sono venti decisamente più ardenti di quelli gelidi a cui eravamo abituati. Esattamente dieci anni dopo l'inizio dell'epico fenomeno seriale de Il trono di spade, la HBO ha confermato che House of the Dragon è ufficialmente entrata in produzione. Si tratta di una nuova serie ...

