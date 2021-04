Horizon 2020 | lotta alle varianti Covid-19 | quattro nuovi bandi Ue per 123 milioni di euro

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La Commissionepea ha pubblicato ufficialmentedipe dedicati allacontro ledel-19 per uno stanziamento totale di 123di. Icontribuiranno ad affrontare le minacce incombenti nel breve e nel medio periodo e, allo stesso tempo, a prepararsi per il futuro, contribuendo alla costituzione dell’Autoritàpea per la preparazione e la rispostaemergenze sanitarie (HERA), che permetterà all’UE di anticipare e affrontare meglio le pandemie future. In particolare, le Call sono state pubblicate nell’ambito dei Programmi di Lavoro (Work Programme) di...

Via libera dal Parlamento Europeo, riunito in plenaria a Bruxelles, al programma Horizon Europe, Orizzonte Europa, che con 95,5 mld di euro comprende la più cospicua dotazione di bilancio per la ricerca. Oltre 95 miliardi di euro per attività di ricerca, innovazione, digitalizzazione e decarbonizzazione a disposizione di enti e imprese.