Hip hop a lutto per la morte di Marcello | aveva disegnato il famoso graffito di Pino Daniele

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –nell’ambiente hip hop underground partenopeo per la scomparsa diZemi, 50 anni. Un brutto male lo ha portato via. Insieme a lui ha portato via anche anche tanti ricordi degli variati murales, graffiti e canzoni della scena underground.Zemi era una vera e propria istituzione dell’ambito. Negli ultimi anni era diventato un ottimo tatuatore. In passato invecefatto parte di alcuni gruppi hip hop come Ktm in collaborazione con ShaOne e Polo (La Famiglia). Inoltre è stato anche l’autore del notodedicato a, a seguito della sua, presente a Banchi Nuovi. Zona che ha dato proprio i natali al cantante Blues per eccellenza di Napoli. Tanti sono i messaggi di cordoglio ...