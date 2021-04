Highlights e gol Psg-Manchester City 1-2 | Champions League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Glie le azioni salienti di Psg-1-2, match della semifinale di andata di. Le reti di de Bruyne e Mahrez nel secondo tempo ribaltano un risultato sbloccato dopo 15? nel primo tempo da Marquinhos con un colpo di testa da calcio d’angolo. Nella ripresa, l’ex Chelsea firma il pareggio con un cross che sorprende Navas, mentre il 2-0 è dell’ex Leicester con un calcio di punizione beffardo: palla che fa un varco sulla barriera e si infila in rete. Al 77? rosso diretto per Gueye per un brutto fallo su Gundogan.SportFace.