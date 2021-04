Heather Parisi insultata dall'hater: 'Figli da tre uomini diversi'. La sua risposta spiazza tutti (Di mercoledì 28 aprile 2021) è sempre molto attenta ai commenti su soprattutto se sono gli haters a scriverli. L'ultimo 'leone da tastiera' ha espresso un giudizio sulla sua vita privata e la showgirl ha risposto con un lungo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021) è sempre molto attenta ai commenti su soprattutto se sono glis a scriverli. L'ultimo 'leone da tastiera' ha espresso un giudizio sulla sua vita privata e la showgirl ha risposto con un lungo ...

Advertising

_Alessio_Iorio_ : Ma secondo voi Ultimo se la merita Heather Parisi come suocera ?? Secondo me no - leggoit : Heather Parisi insultata dall'hater: «Figli da tre uomini diversi». La sua risposta spiazza tutti - kristo34710857 : @LegaSalvini dopo Heather Parisi e Iva Zanicchi, ci mancava anche l’importantissima opinione di Jerry Calà ???????? - Dario26031972 : @heather_parisi hanno messo tutto il Giappone in lockdown ? I media italiani scrivono così... per paura di non… - CharlieDB : @heather_parisi In questi mesi, ho capito una cosa. Una cosa che da bambina, non capii. Non basta essere bionda,… -