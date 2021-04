Heather Parisi contro gli haters: “Le vere antifemministe sono le donne” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Heather Parisi di nuovo bersaglio degli haters. La ballerina sarebbe infatti stata criticata per aver “fatto figli con 3 uomini diversi”, come fosse una vergogna, motivo di biasimo. Ma Heather non ci sta, e posta una foto in cui fa una smorfia con la seguente didascalia: “Nessun uomo è così antifemminista come una donna. È proprio vero che il peggior nemico della donna è la donna stessa. Questo commento se non fosse tragicamente indicativo di quanta strada ci sia ancora da fare per l’emancipazione della donna, sarebbe pure comico. E invece sembra essere fermo al più nero medioevo. Ma davvero c’è ancora chi crede che ‘la posizione del cognome del marito’ nei figli stia a significare chi comanda in famiglia? A parte il fatto che il cognome di Elizabeth e Dylan è solo Anzolin, mentre Parisi in entrambi ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 28 aprile 2021)di nuovo bersaglio degli. La ballerina sarebbe infatti stata criticata per aver “fatto figli con 3 uomini diversi”, come fosse una vergogna, motivo di biasimo. Manon ci sta, e posta una foto in cui fa una smorfia con la seguente didascalia: “Nessun uomo è così antifemminista come una donna. È proprio vero che il peggior nemico della donna è la donna stessa. Questo commento se non fosse tragicamente indicativo di quanta strada ci sia ancora da fare per l’emancipazione della donna, sarebbe pure comico. E invece sembra essere fermo al più nero medioevo. Ma davvero c’è ancora chi crede che ‘la posizione del cognome del marito’ nei figli stia a significare chi comanda in famiglia? A parte il fatto che il cognome di Elizabeth e Dylan è solo Anzolin, mentrein entrambi ...

Advertising

QuotidianPost : Heather Parisi contro gli haters: “Le vere antifemministe sono le donne” - _Alessio_Iorio_ : Ma secondo voi Ultimo se la merita Heather Parisi come suocera ?? Secondo me no - leggoit : Heather Parisi insultata dall'hater: «Figli da tre uomini diversi». La sua risposta spiazza tutti - kristo34710857 : @LegaSalvini dopo Heather Parisi e Iva Zanicchi, ci mancava anche l’importantissima opinione di Jerry Calà ???????? - Dario26031972 : @heather_parisi hanno messo tutto il Giappone in lockdown ? I media italiani scrivono così... per paura di non… -