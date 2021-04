Harry e Meghan: nuova biografia scandalo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Omid Scobie e Carolyn Durand, autori di “Libertà”, biografia su Harry e Meghan, starebbero lavorando a una nuova versione del testo. L’inedita edizione conterrebbe gli ultimi sviluppi delle vicende dei Sussex, dall’intervista con Oprah Winfrey ai funerali di Filippo. Quando uscirà il libro? Cosa ha dichiarato la Winfrey? Sarebbe già tutto pronto per una nuova edizione di “Finding Freedom”, “Libertà”, biografia scandalo di Harry e Meghan. I due autori Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 28 aprile 2021) Omid Scobie e Carolyn Durand, autori di “Libertà”,su, starebbero lavorando a unaversione del testo. L’inedita edizione conterrebbe gli ultimi sviluppi delle vicende dei Sussex, dall’intervista con Oprah Winfrey ai funerali di Filippo. Quando uscirà il libro? Cosa ha dichiarato la Winfrey? Sarebbe già tutto pronto per unaedizione di “Finding Freedom”, “Libertà”,di. I due autori Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zazoomblog : Il principe Carlo ed Edoardo sono tra i Royal più amati. Harry e Meghan in fondo alla classifica. La regina però ri… - CdglDario : La monarchia snella di Carlo fa fuori Harry e Meghan - infoitcultura : Harry e Meghan ad un concerto di beneficenza con Biden contro il Covid - infoitcultura : La monarchia snella di Carlo fa fuori Harry e Meghan Il Giornale - infoitcultura : Harry e Meghan tornano in tv, questa volta per affiancare Selena Gomez -