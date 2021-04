“Ha sbagliato ma un padre difende il proprio figlio”: Casalino parla del video di Grillo (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Io non avrei detto quelle cose”, ma “un padre che difende il proprio figlio credo che sia normale, lo fanno tutti i genitori che hanno i propri figli con problemi giudiziari”. Rocco Casalino, che non si era ancora espresso in nessun modo sullo sfogo pubblico del comico genovese, commenta il caso Grillo nel servizio de ‘Le Iene’ di Roberta Rei e Marco Occhipinti “Succede a tutti gli esseri umani di sbagliare in un momento emotivo particolare, no?”, dice Casalino. Che, incalzato dalle Iene, ammette: “Credo effettivamente che ci sia una visione maschilista in casi come questo per cui spesso si cerca di dare la colpa alle donne, e questa è una cosa che va superata. Quello era un video in un momento particolare, lo prenderei come un momento di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Io non avrei detto quelle cose”, ma “uncheilcredo che sia normale, lo fanno tutti i genitori che hanno i propri figli con problemi giudiziari”. Rocco, che non si era ancora espresso in nessun modo sullo sfogo pubblico del comico genovese, commenta il casonel servizio de ‘Le Iene’ di Roberta Rei e Marco Occhipinti “Succede a tutti gli esseri umani di sbagliare in un momento emotivo particolare, no?”, dice. Che, incalzato dalle Iene, ammette: “Credo effettivamente che ci sia una visione maschilista in casi come questo per cui spesso si cerca di dare la colpa alle donne, e questa è una cosa che va superata. Quello era unin un momento particolare, lo prenderei come un momento di ...

