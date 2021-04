Grillo | Meloni | ' parole video scioccanti e gravissime'

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Non mi infilo nella questione giudiziaria. Certo mi ha colpito nelcomeminimizzi atti che, nella migliore delle ipotesi, sono una umiliazione nei confronti delle donne se non una violenza. E' una cosa che ho trovato scioccante. Ragazzi che si divertono? Io credo che sia gravissimo". Lo dice Giorgiaa Zona Bianca su Rete4.

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Il Movimento 5 Stelle mi pare che sia in difficoltà a prescindere dal video di Grillo perchè hanno tradito tutte le promesse, hanno detto tutto e il contrario di tutto". L ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Non mi infilo nella questione giudiziaria. Certo mi ha colpito nel video come Grillo minimizzi atti che, nella migliore delle ipotesi, sono una umiliazione nei confronti d ...