**Grillo: Cristina Comencini, 'ha sbagliato, ha anteposto protezione figlio a senso giustizia'** (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Sono accanto alla ragazza, e credo che sia stato un intervento sbagliato, anche per suo figlio, dato che c'è un processo in corso. La protezione del figlio è diventata più forte del senso della giustizia e del senso di difesa della vittima". La regista Cristina Comencini commenta così, in un'intervista con l'Adnkronos, il discusso video di Beppe Grillo in cui il fondatore del Movimento 5 Stelle difende il figlio dall'accusa di stupro. "Qui abbiamo un comportamento di padre che probabilmente non riesce a vedere suo figlio in quel modo", analizza la regista, che osserva: "Certo, è qualcosa che ognuno di noi spera che non capiti in casa propria, è difficile mantenere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Sono accanto alla ragazza, e credo che sia stato un intervento, anche per suo, dato che c'è un processo in corso. Ladelè diventata più forte deldellae deldi difesa della vittima". La registacommenta così, in un'intervista con l'Adnkronos, il discusso video di Beppe Grillo in cui il fondatore del Movimento 5 Stelle difende ildall'accusa di stupro. "Qui abbiamo un comportamento di padre che probabilmente non riesce a vedere suoin quel modo", analizza la regista, che osserva: "Certo, è qualcosa che ognuno di noi spera che non capiti in casa propria, è difficile mantenere ...

