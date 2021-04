Grey's Anatomy 17, Patrick Dempsey ha pianto durante il cameo: "Un ritorno? Mai dire mai" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Patrick Dempsey ha ammesso di aver pianto durante le riprese del suo cameo in Grey's Anatomy 17 e di non escludere un nuovo ritorno nella serie TV. Patrick Dempsey, tornato a recitare in Grey's Anatomy 17 tramite un cameo, ha ammesso di aver pianto durante le riprese e di non escludere un ulteriore ritorno nella serie TV che ha lanciato la sua carriera. durante la sua lunga messa in onda, iniziata nel 2005 ed in corso tutt'ora, Grey's Anatomy ha regalato ai suoi fan una lunga serie di colpi di scena, alcuni caratterizzati da un profondo romanticismo ed altri decisamente ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 aprile 2021)ha ammesso di averle riprese del suoin's17 e di non escludere un nuovonella serie TV., tornato a recitare in's17 tramite un, ha ammesso di averle riprese e di non escludere un ulteriorenella serie TV che ha lanciato la sua carriera.la sua lunga messa in onda, iniziata nel 2005 ed in corso tutt'ora,'sha regalato ai suoi fan una lunga serie di colpi di scena, alcuni caratterizzati da un profondo romanticismo ed altri decisamente ...

