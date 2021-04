Green, sicuro e smart: nuova veste per il Municipio di Limatola (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Municipio di Limatola ha un nuovo volto. Si sono conclusi, infatti, i lavori di sistemazione interna ed esterna della struttura. La riqualificazione, che rende estremamente più gradevole l’impatto visivo, ha prestato attenzione agli aspetti dell’ efficientamento energetico e dell’adeguamento tecnologico. La Casa comunale si presenta ora più rispettosa dell’ambiente con il piano di efficientamento energetico, mediante il ripristino del sistema di isolamento, requisito che consentirà di abbattere i consumi; maggiormente attenta alla sicurezza con la messa in funzione dell’impianto di videosorveglianza; più “smart” con il free wi-fi 4eu attivato nella piazza antistante. Ma non è tutto. Ulteriori interventi, in termini di decoro e sicurezza, sono stati attuati presso lo spazio esterno della scuola dell’Infanzia ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Limatola ha un nuovo volto. Si sono conclusi, infatti, i lavori di sistemazione interna ed esterna della struttura. La riqualificazione, che rende estremamente più gradevole l’impatto visivo, ha prestato attenzione agli aspetti dell’ efficientamento energetico e dell’adeguamento tecnologico. La Casa comunale si presenta ora più rispettosa dell’ambiente con il piano di efficientamento energetico, mediante il ripristino del sistema di isolamento, requisito che consentirà di abbattere i consumi; maggiormente attenta alla sicurezza con la messa in funzione dell’impianto di videosorveglianza; più “” con il free wi-fi 4eu attivato nella piazza antistante. Ma non è tutto. Ulteriori interventi, in termini di decoro e sicurezza, sono stati attuati presso lo spazio esterno della scuola dell’Infanzia ...

