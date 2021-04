Green pass italiano: la novità che sta facendo discutere. A cosa serve? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tanti i temi che alimentano il dibattito in questi giorni, a livello politico e di opinione pubblica. D’altronde l’Italia si trova ora ad un punto di svolta: tra nuovi stanziamenti per il secondo decreto Sostegni bis, riforme strutturali in cantiere, stesura e invio del Recovery Plan e aiuti dell’Europa sotto forma di contributi a fondo perduto e prestiti garantiti, c’è molto di cui parlare nelle aule del Parlamento in questo periodo. Tiene banco altresì anche il cosiddetto Green pass italiano, da non confondere con quello europeo, peraltro in via di elaborazione. Insieme al ritorno delle zone gialle, con le riaperture annunciate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi dal 26 aprile, ha fatto in questi giorni il suo esordio il Green pass italiano, ossia la ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tanti i temi che alimentano il dibattito in questi giorni, a livello politico e di opinione pubblica. D’altronde l’Italia si trova ora ad un punto di svolta: tra nuovi stanziamenti per il secondo decreto Sostegni bis, riforme strutturali in cantiere, stesura e invio del Recovery Plan e aiuti dell’Europa sotto forma di contributi a fondo perduto e prestiti garantiti, c’è molto di cui parlare nelle aule del Parlamento in questo periodo. Tiene banco altresì anche il cosiddetto, da non confondere con quello europeo, peraltro in via di elaborazione. Insieme al ritorno delle zone gialle, con le riaperture annunciate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi dal 26 aprile, ha fatto in questi giorni il suo esordio il, ossia la ...

borghi_claudio : @Pietro_Otto Garavaglia non vuole nessun patentino vaccinale. Vuole il green pass per poter a0rire le frontiere ai… - NicolaPorro : Non basta il pressing della Lega: con Draghi arriva il green pass e resta il #coprifuoco. Gli effetti saranno devas… - Key4biz : #GreenPass e obbligo #vaccini per sanitari, l'intervista a @GCerrinaFeroni, vicepresidente Autorità Garante protezi… - informapirata : RT @Key4biz: #GreenPass e obbligo #vaccini per sanitari, l'intervista a @GCerrinaFeroni, vicepresidente Autorità Garante protezione dati pe… - ElisirTv : 'Terza dose di vaccino per gli operatori sanitari? Il green pass rischia di m… -