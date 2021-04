Gratta e Vinci da sogno: colpo milionario grazie al resto del caffè (Di mercoledì 28 aprile 2021) La fortuna può arrivare nella nostra vita in qualsiasi momento, anche in quelli meno attesi. Lo sa bene il fortunato che ha vinto una cifra astronomica acquistando un Gratta e Vinci con il resto del caffè. La storia che vi stiamo per raccontare può sembrare paradossale ma forse è proprio questo il suo fascino. Tutti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 28 aprile 2021) La fortuna può arrivare nella nostra vita in qualsiasi momento, anche in quelli meno attesi. Lo sa bene il fortunato che ha vinto una cifra astronomica acquistando uncon ildel. La storia che vi stiamo per raccontare può sembrare paradossale ma forse è proprio questo il suo fascino. Tutti L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

federiconosekai : @quasisale @mircoDmirco c’è chi veramente non sa come può, e c’è chi poi trova la scusa mentre spreca soldi in Grat… - pergliamicieddi : Non chiedo tanto solo un gratta e vinci vincente - razorblack66 : RT @VizTheWiz2: @MassimilianRic è come il gratta e vinci , un po' più vasto - VizTheWiz2 : @MassimilianRic è come il gratta e vinci , un po' più vasto - net_maori : @noitre32 Guarda cosa ho condiviso: Gratta e Vinci, intascavano cifre milionarie. Beccati i furbetti del gioco: un… -