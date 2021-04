Grande Fratello Vip 6: spuntano già 4 nomi del nuovo cast (Di mercoledì 28 aprile 2021) La nuova edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe tornare in autunno con la conduzione di Alfonso Signorini. Trapelano già indiscrezioni succulente La sesta edizione del Grande Fratello Vip arriverà in autunno. Ad annunciarlo Alfonso Signorini nel corso di una puntata de Il Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi su Mediasetplay. Il conduttore ha rivelato che il cast del reality sta già prendendo forma. Alcune trattative piuttosto serrate, infatti, sono in corso per portare Gaia, la sorella di Tommaso, all’interno dello show. Ma non solo: stando al settimanale Oggi, la produzione avrebbe scritto sui propri taccuini i nomi di tre donne dello showbiz: Loredana Lecciso, Sandra Milo, Raffaella Fico. Per Raffaella la casa più spiata d’Italia non sarebbe una novità. L’ex di ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 aprile 2021) La nuova edizione delVip dovrebbe tornare in autunno con la conduzione di Alfonso Signorini. Trapelano già indiscrezioni succulente La sesta edizione delVip arriverà in autunno. Ad annunciarlo Alfonso Signorini nel corso di una puntata de Il Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi su Mediasetplay. Il conduttore ha rivelato che ildel reality sta già prendendo forma. Alcune trattative piuttosto serrate, infatti, sono in corso per portare Gaia, la sorella di Tommaso, all’interno dello show. Ma non solo: stando al settimanale Oggi, la produzione avrebbe scritto sui propri taccuini idi tre donne dello showbiz: Loredana Lecciso, Sandra Milo, Raffaella Fico. Per Raffaella la casa più spiata d’Italia non sarebbe una novità. L’ex di ...

Advertising

ladyonorato : È evidente comunque che, con tutti i ricorsi che vuole, non potrà ormai cancellare la consapevolezza di milioni di… - Prelemi30142523 : RT @24sere: Vi manca tornare al grande fratello? G: ma anche no P: ci manca solo la lavatrice Pier sei unico #prelemi - bicentricaries : vorrei far tornare indietro il tempo e fare a brandelli la casa del grande fratello pur di non farci entrare t perc… - NICDEO : @bbevemosedubire Grande fratello isola dei famosi Temptation island purtroppo ci credono ancora - angelo_falanga : @spighissimo un altro grande fratello? un po sfigato mi sa...ma siate serieni -