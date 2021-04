Governo | Bersani | ' dura finchè destra non lo scarica | diamoci una mossa'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Governo Bersani

Metro

...fu dicioè segretario del PD, e l'incarico che Mattarella ha dato a Fico, al quale metteva una fretta sospetta e un mattino ha annunciato che Draghi sarebbe stato il presidente del...... ci si domanda se poi quella strana contraddizione in termini logistici messa in piedi dal...come fa ad andare alla Crepa il suo ristorante preferito? Non ce la fa a cenare e a tornare ...“Il coprifuoco alle 22 è giustificato. Salvini e Meloni scienziati da bar. Speranza bersagliato per interessi nascosti. Quanto dura ...Davanti alla Camera che ha ricevuto il piano del secolo, quello di «ripresa e resilienza» solo dopo le 14 per votarlo senza conoscere la versione definitiva in serata, ieri si è radunato un puzzle di ...