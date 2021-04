Gosens: “Voglio l’Europeo. Se mi chiamasse il Dortmund? Ci penserei, sogno di giocare in Bundesliga un giorno” (Di mercoledì 28 aprile 2021) In una lunga intervista all’agenzia tedesca DPA, l’esterno dell’Atalanta Robin Gosens ha parlato del suo futuro con la Nazionale e anche di un possibile traferimento: “La prima convocazione è stato uno dei momenti più magici della mia vita, ne ho vissuto pochi così. Non credevo a quello che stava succedendo, la chiamata fu una sorpresa, pensai che non poteva essere vero. Ho ancora la pelle d’oca a pensarci. l’Europeo? Spero di esserci, sarebbe la cosa più bella. Penso di essere vicino a questo momento, mentirei se dicessi di non avere voglia”. Sulla Super Lega: “Qualche giorno fa sono stato critico nei confronti dell’idea di una Super Lega europea. Un paio di organi di stampa italiani hanno contestualizzato male le dichiarazioni e hanno prodotto un titolo fuorviante. Il mio account Instagram è esploso per i messaggi: tutti si ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) In una lunga intervista all’agenzia tedesca DPA, l’esterno dell’Atalanta Robinha parlato del suo futuro con la Nazionale e anche di un possibile traferimento: “La prima convocazione è stato uno dei momenti più magici della mia vita, ne ho vissuto pochi così. Non credevo a quello che stava succedendo, la chiamata fu una sorpresa, pensai che non poteva essere vero. Ho ancora la pelle d’oca a pensarci.? Spero di esserci, sarebbe la cosa più bella. Penso di essere vicino a questo momento, mentirei se dicessi di non avere voglia”. Sulla Super Lega: “Qualchefa sono stato critico nei confronti dell’idea di una Super Lega europea. Un paio di organi di stampa italiani hanno contestualizzato male le dichiarazioni e hanno prodotto un titolo fuorviante. Il mio account Instagram è esploso per i messaggi: tutti si ...

