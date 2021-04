(Di mercoledì 28 aprile 2021) Piace alla Juve, ma non solo. Si profila dunque un ruolo da protagonista del prossimo mercato per Robin, esterno sinistro dell'Atalanta e della nazionale tedesca su cui anche l'Inter ha buttato ...

Advertising

sportli26181512 : Gosens valuterebbe volentieri un'offerta del Borussia Dortmund: Gosens valuterebbe volentieri un'offerta del Boruss… - Gazzetta_it : Gosens valuterebbe volentieri un'offerta del Borussia Dortmund #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Gosens valuterebbe

La Gazzetta dello Sport

Piace alla Juve, ma non solo. Si profila dunque un ruolo da protagonista del prossimo mercato per Robin, esterno sinistro dell'Atalanta e della nazionale tedesca su cui anche l'Inter ha buttato l'occhio: "Un futuro al Borussia Dortmund? Domanda difficile - ha confessato in un'intervista all'...Infine, in un'intervista al Rheinische Post, ha spiegato cheun approdo in Bundesliga, seppur bollato come «non urgente».La società bianconera starebbe valutando lo scambio di mercato fra i due giocatori, che genererebbe anche una plusvalenza finanziaria ...