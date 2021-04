Google vola a Wall Street dopo trimestrale positiva

Advertising

PJ_Fotografo : RT @PjRisk: Buongiorno #Traders ! Nuovo #video sui #mercati - PjRisk : Buongiorno #Traders ! Nuovo #video sui #mercati - CatelliRossella : Utile quasi triplicato e boom ricavi, Google vola - Tlc - ANSA - 1italiano1 : Utile quasi triplicato e boom ricavi, Google vola. Sopra le attese anche Microsoft, vale quasi 2.000 miliardi |… - CorriereQ : Utile quasi triplicato e boom ricavi, Google vola -

Ultime Notizie dalla rete : Google vola

Agenzia ANSA

Ottima la performance della Holding statunitense a cui fa capo, che si attesta a 2.440,2 con un aumento del 5,77 %. Alphabet, nei tre mesi al 31 marzo 2021, ha registrato un utile per azione di 26,29 dollari, rispetto a una stima degli analisti di 15,82 ...Trimestrale record per Alphabet (holding di controllo di), grazie all'aumento delle vendite di pubblicità digitali. Nei primi tre mesi dell'anno, i ricavi di Alphabet sono stati pari a 55,31 miliardi di dollari, in aumento del 34% rispetto a un anno ...Ottima la performance della Holding statunitense a cui fa capo Google, che si attesta a 2.440,2 con un aumento del 5,77%.tre mesi e tre vincitori: Apple, Samsung e Xiaomi che a marzo in Italia supera Apple ma la quota di mercato iPhone continua a crescere ...