Gollini | “Ter Stegen il miglior portiere al mondo | il mio idolo era Buffon”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Pierluigidell’Atalanta, ha risposto a numerose domande dei lettori sulla pagina Instagram ufficiale de La Gazzetta dello Sport. Ecco alcune tra le più interessanti: Qual è il compagno più forte con cui ti sei allenato?“Ne dico due, Pogba e Scholes”. Il più simpatico all’Atalanta chi è?“Muriel, senza dubbio. Un fenomeno dentro e fuori dal campo”. Quello più forte? “Malinovskyi . Ha la dinamite al posto dei piedi”. Il tuo?“All’inizio, poi quelli forti con un certo tipo di carattere. Tipo Adriano, Ibra, Gattuso. Nella musica? The Notorious B.I.G”. Qualche scherzo fatto nello spogliatoio?“L’ultimo a Muriel, è stato carino. Da ragazzino alla Spal ruppi l’uovo di pasqua con la testa di un compagno di stanza”. Quali caratteristiche sono fondamentali per il tuo ruolo?“Istinto, intuito, ...

Pierluigivive un grande momento insieme alla sua Atalanta, oggi seconda in classifica e lanciata ...Stegen negli ultimi anni sta facendo veramente bene, idem Alisson anche se ha vissuto una ...... ma se il Milan ha una gamma ampia di possibilità (da Maignan a Musso e) per Gigio trovare ... blindate anche le porte di Barcellona (Stegen, si cerca un secondo), Real Madrid (Courtois e ...Intervenuto a una diretta Instagram con la Gazzetta dello Sport, il portiere nerazzurro si è raccontato a 360 gradi Giornata di chiacchiere per Pierluigi Gollini, con l’estremo difensore nerazzurro ch ...Il portiere dell'Atalanta ci ha raccontato molte curiosità durante un Q&A sul nostro profilo Instagram: calcio, moda e i suoi idoli ...