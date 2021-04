Gollini non ha dubbi: “Malinovskyi il più forte, Muriel fenomeno fuori dal campo” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Gollini risponde alle domande degli utenti ‘Gazzetta’: “Muriel è il più simpatico, ma Malinovskyi ha la dinamite” Pierluigi Gollini è non è solo l’estremo difensore di un’Atalanta lanciatissima verso la terza Champions consecutiva. Gollini è un ragazzo che vive di musica e tendenze, uno molto diretto e schietto: uno con il quale dialoghi amorevolmente su Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 28 aprile 2021)risponde alle domande degli utenti ‘Gazzetta’: “è il più simpatico, maha la dinamite” Pierluigiè non è solo l’estremo difensore di un’Atalanta lanciatissima verso la terza Champions consecutiva.è un ragazzo che vive di musica e tendenze, uno molto diretto e schietto: uno con il quale dialoghi amorevolmente su Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : @piergollo non ha dubbi: 'Malinovskyi ha la dinamite! Muriel il più simpatico. Ecco chi è il mio mito' - dome_balzano : @SerafinoApAcHe Andrò controtendenza, ma io non vorrei donnarumma. Non tanto perché non sia un ottimo portiere, ma… - NicolinoBerti : Piuttosto, vi ricordate il video girato per Boss dalle ex Non è la Rai Ilaria Galassi e Francesca Gollini ? Si chia… - SamuelFioretti : @Sardanapalooo @OfficialASRoma Preferisco Musso a Gollini, a dx bassi hai 2 fragilissimi (e Spina a 4 non è il mass… - Simone93007877 : @gustatore No non ci vanno perché l'Atalanta non ha esigenza di cambiare. Cragno e Musso magari sono più forti di… -