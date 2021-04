golf | torna il Ladies Italian Open

Advertising

IlClub Margara ospita per la prima volta l'Open d'Italia femminile " In Monferrato, patrimonio mondiale dell'umanità, sorge ilClub Margara, costruito nel 1970 e ultimato nel 1972 e che, ...Da domani al via il Tenerife Open (29 aprile - 2 maggio) sul percorso delCosta Adeje. Favorito il sudafricano Garrick Higgo, alla ricerca del bis dopo aver conquistato ...Renato Paratore. ...Dopo sette anni il grande golf internazionale torna in Italia anche sul fronte femminile. Dal 28 al 30 maggio, infatti, andrà in scena, nell'ambito del Ladies European Tour, l'edizione numero 25 dell' ...Sarà sfida show tra Jacopo Vecchi Fossa e Matteo Manassero all’Antognolla Alps Open presented by+energia, terzo appuntamento stagionale ...