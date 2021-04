Gli Usa testano “sciami di droni” per la guerra del futuro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il 26 aprile, la U.S. Navy ha tenuto la più grande esercitazione coinvolgente droni navali e aerei al largo della California. Le manovre navali sono cominciate ufficialmente il 19, quando le prime unità navali hanno cominciato a mobilitarsi. Nella giornata del 20 un cacciatorpediniere classe Zumwalt, l’Uss Micheal Monsoor (Ddg-1001) è stato visto uscire dal InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il 26 aprile, la U.S. Navy ha tenuto la più grande esercitazione coinvolgentenavali e aerei al largo della California. Le manovre navali sono cominciate ufficialmente il 19, quando le prime unità navali hanno cominciato a mobilitarsi. Nella giornata del 20 un cacciatorpediniere classe Zumwalt, l’Uss Micheal Monsoor (Ddg-1001) è stato visto uscire dal InsideOver.

Advertising

borghi_claudio : Perché tutti fanno gli articoli con i miei tweet senza darmi il credito? Vabbè PERCHE' NESSUNO DICE LA VERITA' SUI… - Agenzia_Ansa : Gli Usa svoltano, allentando l'uso delle mascherine all'aperto per le persone pienamente vaccinate. Joe Biden può q… - lucianonobili : Negli USA Trump voleva curare il #Covid con iniezioni di candeggina. Poi è arrivato @JoeBiden e con lui una seria c… - VirginiaPanzeri : RT @Terra_Pianeta: Ci sono altre sorprese! Il macerato di ortica si usa in agricoltura biologica per allontanare gli insetti e contro oidi… - Terra_Pianeta : Ci sono altre sorprese! Il macerato di ortica si usa in agricoltura biologica per allontanare gli insetti e contro… -