Gli ultras: «Se davvero il calcio appartiene alla gente eliminate il calcio spezzatino e il caro biglietti» (Di mercoledì 28 aprile 2021) I gruppi ultras di tutta Italia scrivono a Tuttosport per far arrivare la loro voce a Figc e Lega Serie A. Il tema è quello della Superlega, che definiscono l’ennesima prova della “meschinità e pochezza di chi sta a capo e nei loro soldi vede la soluzione a tutto”. L’intento, però, non è quello di scagliarsi contro il progetto, perché, scrivono, “la Uefa non è mai stata da meno, perché la Figc da noi non può godere della stima di nessuno e la Lega calcio di credibilità ne ha ancor meno, ma non solo per noi ultras ma agli occhi dei tifosi, degli appassionati, della gente che ha sempre guardato il calcio come uno sport, il più bello, popolare ed antico del mondo. Questo simpatico siparietto, durato poco meno di 48 ore, assume aspetti a dir poco grotteschi”. Nella ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 aprile 2021) I gruppidi tutta Italia scrivono a Tuttosport per far arrivare la loro voce a Figc e Lega Serie A. Il tema è quello della Superlega, che definiscono l’ennesima prova della “meschinità e pochezza di chi sta a capo e nei loro soldi vede la soluzione a tutto”. L’intento, però, non è quello di scagliarsi contro il progetto, perché, scrivono, “la Uefa non è mai stata da meno, perché la Figc da noi non può godere della stima di nessuno e la Legadi credibilità ne ha ancor meno, ma non solo per noima agli occhi dei tifosi, degli appassionati, dellache ha sempre guardato ilcome uno sport, il più bello, popolare ed antico del mondo. Questo simpatico siparietto, durato poco meno di 48 ore, assume aspetti a dir poco grotteschi”. Nella ...

