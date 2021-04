Gli episodi condannano Pochettino A 11 anni esatti dall’Inter | Guardiola beffa il Psg

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 aprile 2021) A undicida quel capolavoro di stili diversi a confronto tra pressione psicologica e drammi sportivi che fu Barcellona-Inter, glistavolta sorridono a Pep. Il suo Manchester City parte male al Parc des Princes, va sotto contro il Psg con gol di Marquinhos ma trova la forza di reagire e di rimontare con duefortunati fino al pesantissimo 2-1 in trasferta nella semifinale di andata di Champions League. La fortuna aiuta gli audaci, ma soprattutto il piede vellutato di de Bruyne che al 64? pennella un cross che ben presto si trasforma in una traiettoria mortifera per Keylor Navas. E punisce ogni distrazione, inclusa quella di Paredes che al 71? in barriera compie un movimento che spalanca la via del gol alla punizione apparentemente innocua di Mahrez. In chiusura, c’è ...