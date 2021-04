Gli annunci pubblicitari di Facebook ai minori: ci sono fumo, alcol e perdita estrema di peso (Di mercoledì 28 aprile 2021) Progetto interessante quello dell’associazione Reset Australia, risultato inquietante per quanto riguarda la pubblicità su Facebook. Il gruppo internazionale che si occupa di monitorare i processi sociali e democratici sui social network ha fatto un esperimento estremamente utile a comprendere come Facebook decida di individuare i propri target per la sua pubblicità. La scoperta porterebbe a pensare che, nonostante gli annunci rispetto al rifiuto di sottoporre minori a un certo tipo di messaggio pubblicitario, il social network di Mark Zuckerberg invierebbe advertising non espliciti riguardo all’alcol, al fumo o alla perdita di peso estrema. In alcuni casi, si parlerebbe anche di gambling o di dating ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Progetto interessante quello dell’associazione Reset Australia, risultato inquietante per quanto riguarda la pubblicità su. Il gruppo internazionale che si occupa di monitorare i processi sociali e democratici sui social network ha fatto un esperimentomente utile a comprendere comedecida di individuare i propri target per la sua pubblicità. La scoperta porterebbe a pensare che, nonostante glirispetto al rifiuto di sottoporrea un certo tipo di messaggioo, il social network di Mark Zuckerberg invierebbe advertising non espliciti riguardo all’, alo alladi. In alcuni casi, si parlerebbe anche di gambling o di dating ...

