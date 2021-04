Gli ambulanti bloccano il Raccordo anulare, proteste a Roma contro la sindaca Raggi – Il video (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella mattinata di mercoledì 28 aprile gli ambulanti hanno bloccato il Grande Raccordo anulare di Roma per protestare contro lo stop alla proroga per le licenze. L’intenso traffico mattutino è stato bloccato e deviato su altre arterie stradale, con i vigili urbani che hanno impiegato ora per agevolare la circolazione. Un altro presidio si è tenuto in piazza della Repubblica, nel centro città. Nessuna manifestazioni contro le restrizioni Covid, dunque, ma un tentativo di opporsi alla decisione del Comune di Roma di attuare la direttiva Bolkestein, la norma approvata nel 2006 che prende il nome dal dall’economista olandese Frederik Bolkestein del partito liberate (Vvd), allora commissario per il mercato interno nella Commissione Europea guidata da ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella mattinata di mercoledì 28 aprile glihanno bloccato il Grandediper protestarelo stop alla proroga per le licenze. L’intenso traffico mattutino è stato bloccato e deviato su altre arterie stradale, con i vigili urbani che hanno impiegato ora per agevolare la circolazione. Un altro presidio si è tenuto in piazza della Repubblica, nel centro città. Nessuna manifestazionile restrizioni Covid, dunque, ma un tentativo di opporsi alla decisione del Comune didi attuare la direttiva Bolkestein, la norma approvata nel 2006 che prende il nome dal dall’economista olandese Frederik Bolkestein del partito liberate (Vvd), allora commissario per il mercato interno nella Commissione Europea guidata da ...

Agenzia_Ansa : Roma, gli ambulanti bloccano il Grande raccordo anulare per protestare contro lo stop alla proroga delle licenze… - onlyforyoureye2 : RT @GiancarloDeRisi: Virginia non ci provare. Così gli ambulanti hanno protestato contro il sindaco di Roma e mandato in tilt il traffico s… - MariMario1 : RT @SouadSbai: #ROMA: LA #RAGGI VUOLE'BLOCCARGLI'LE LICENZE E GLI #AMBULANTI BLOCCANO IL #GRANDERACCORDOANULARE Neanche la crisi #Covid19… - iside50 : RT @GiancarloDeRisi: Virginia non ci provare. Così gli ambulanti hanno protestato contro il sindaco di Roma e mandato in tilt il traffico s… - GiancarloDeRisi : Virginia non ci provare. Così gli ambulanti hanno protestato contro il sindaco di Roma e mandato in tilt il traffic… -