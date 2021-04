«Gli Agnelli mangiavano pochissimo, erano tutti magri». Marisa Laurito racconta il pranzo fantozziano a casa dell’Avvocato (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella sua autobiografia – “Una vita scapricciata” – Marisa Laurito racconta un pranzo a casa Agnelli, con l’Avvocato Gianni e Marella. Con lei Renzo Arbore, il produttore storico di Renzo, Ugo Porcelli, e Luciano De Crescenzo. Una scena che ricalca perfettamente i tratti della famosa cena di gala di Fantozzi e Filini a casa della contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare. Il Fatto Quotidiano ne ha pubblicato un estratto molto divertente. «Gianni Agnelli ci apparve: elegantissimo, seguito da tre cani husky dai “capelli” argentati e occhi azzurri uguali ai suoi. Le bestiole si lanciarono sui divani bianchi e affettuosamente su Arbore, passeggiando sulla moquette assieme all’Avvocato, senza sporcare niente. tutti asciutti dal muso alle ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella sua autobiografia – “Una vita scapricciata” –un, con l’Avvocato Gianni e Marella. Con lei Renzo Arbore, il produttore storico di Renzo, Ugo Porcelli, e Luciano De Crescenzo. Una scena che ricalca perfettamente i tratti della famosa cena di gala di Fantozzi e Filini adella contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare. Il Fatto Quotidiano ne ha pubblicato un estratto molto divertente. «Giannici apparve: elegantissimo, seguito da tre cani husky dai “capelli” argentati e occhi azzurri uguali ai suoi. Le bestiole si lanciarono sui divani bianchi e affettuosamente su Arbore, passeggiando sulla moquette assieme all’Avvocato, senza sporcare niente.asciutti dal muso alle ...

