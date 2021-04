Gli 007 tedeschi hanno posto sotto sorveglianza alcuni gruppi negazionisti del Covid (Di mercoledì 28 aprile 2021) In Germania l'Ufficio per la protezione della Costituzione, ossia l'intelligence interna, ha annunciato di aver posto sotto sorveglianza parte del movimento anti - restrizioni sulla pandemia, che in ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 aprile 2021) In Germania l'Ufficio per la protezione della Costituzione, ossia l'intelligence interna, ha annunciato di averparte del movimento anti - restrizioni sulla pandemia, che in ...

Advertising

SalvatoreMirag7 : RT @globalistIT: In Germania il fenomeno è davvero preoccupante - globalistIT : In Germania il fenomeno è davvero preoccupante - juanito1897due : @CodenameEE6 @BrownBurger È spuntato un 3 nome segreto, 007 gli fa un baffo ???? - SGiannella : Aprile di #recuperi: gli 007 dell’arte brianzoli colpiscono ancora, con due restituzioni in due settimane.… - Paolo_Acquario : RT @AttilaCorona: MIA MOGLIE HA MESSO GLI 007 SU TWITTER????????????????????????????????????????????????????????????????????????????AIUTOO?????????????????????????????? -