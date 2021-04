Giro d'Italia: Banca Mediolanum vestirà ancora la Maglia Azzurra del miglior scalatore (Di mercoledì 28 aprile 2021) Banca Mediolanun e il Giro d'Italia. Uno sodalizio che va avanti da quasi un ventennio. La Corsa Rosa, che partirà sabato 8 maggio da Torino, li vedrà insieme per la diciannovesima volta. Per il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 aprile 2021)Mediolanun e ild'. Uno sodalizio che va avanti da quasi un ventennio. La Corsa Rosa, che partirà sabato 8 maggio da Torino, li vedrà insieme per la diciannovesima volta. Per il ...

Advertising

giroditalia : Da oggi è in edicola il Giro di BELL’ITALIA, un numero speciale dedicato alla 104esima edizione del Giro d’Italia,… - toyota_italia : 50 vetture Full Hybrid Electric e le anteprime nazionali di Nuova #YarisCross e della seconda generazione di #Mirai… - CSRIS_it : Il Giro d'Italia della CSR prosegue, ecco le prossime date da segnare in agenda per il mese di Maggio:… - ylesweet666 : Il Senato boccia la sfiducia al ministro Speranza. La Lega di Salvini non ha votato la mozione di sfiducia promossa… - Gazzetta_it : #Giro d’Italia: #Banca Mediolanum vestirà ancora la #Maglia Azzurra del miglior scalatore -