Giro d’Italia 2021, settima tappa Notaresco-Termoli: finale per le ruote veloci che può riservare sorprese (Di mercoledì 28 aprile 2021) Prosegue la presentazione del Giro d’Italia 2021 da parte di OA Sport. L’edizione numero 104 della Corsa Rosa si prospetta vibrante e piena di emozioni, con nessuna tappa che appare con un risultato scontato. Anche la settima frazione, la Notaresco-Termoli di 181 chilometri, sembra rispettare questo canovaccio: gli ultimi chilometri in leggera salita potrebbero essere adatti a corridori che sanno tenere duro in determinati contesti. PERCORSO Per lunghi tratti l’aspetto di questa giornata è parecchio somigliante ad una tappa di trasferimento. Poche difficoltà altimetriche, l’unica registrata sul percorso è l’ascesa che porta a Chieti, un GPM di quarta categoria, per poi affrontare un percorso assai ondulato che porta verso Termoli. Gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Prosegue la presentazione delda parte di OA Sport. L’edizione numero 104 della Corsa Rosa si prospetta vibrante e piena di emozioni, con nessunache appare con un risultato scontato. Anche lafrazione, ladi 181 chilometri, sembra rispettare questo canovaccio: gli ultimi chilometri in leggera salita potrebbero essere adatti a corridori che sanno tenere duro in determinati contesti. PERCORSO Per lunghi tratti l’aspetto di questa giornata è parecchio somigliante ad unadi trasferimento. Poche difficoltà altimetriche, l’unica registrata sul percorso è l’ascesa che porta a Chieti, un GPM di quarta categoria, per poi affrontare un percorso assai ondulato che porta verso. Gli ...

