Giro d'Italia 2021, ottava tappa Foggia-Guardia Sanframondi: arrivo su uno strappo insidioso (Di mercoledì 28 aprile 2021) Altro arrivo insidioso per il Giro d'Italia 2021 nell'ottava tappa, da Foggia a Guardia Sanframondi, quindi dalla Puglia alla Campania, che sarà in programma il prossimo sabato 15 maggio. PERCORSO 170 chilometri davvero molto movimentati. I primi 100 prevedono diverse salite non contraddistinte come GPM, ma dure, come il passaggio in Molise a Campobasso. Poi l'ascesa più dura di giornata: Bocca della Selva, di seconda categoria, con 18,9 chilometri al 4,6%. Lunga, ma pedalabile. Picchiata verso Castelvenere, dove inizierà lo strappo conclusivo: 3,5 chilometri al 6,8%. Difficile fare differenze, ma ci sarà sicuramente battaglia.

