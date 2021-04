Giro d’Italia 2021 | i velocisti L’Italia si affida a Nizzolo e Viviani Presenti Ewan | Gaviria | Sagan e Merlier Ritorna Groenewegen

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Siamo ormai arrivati al countdown finale del, che ricordiamo partirà da Torino sabato 8 maggio, per poi terminare, dopo ventuno frazioni, domenica 30 maggio nel cuore di Milano. Nelle tre settimane che caratterizzeranno la Corsa Rosa, ovviamente ci sarà spazio anche per le ruote veloci del gruppo, che si sfideranno per i successi di tappa e per la conquista della maglia ciclamino riservata alla classifica a punti. Possiamo dire cheporterà sulle strade delun bel parterre di sprinter capitanato dal campione europeo e nazionale in carica Giacomo(Team Qhubeka Assos), due volte vincitore della classifica a punti tra il 2015 e il 2016. In questoha ottenuto una vittoria alla Clasica de Almeria, ben comportandosi anche nelle ...