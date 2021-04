Giro d’Italia 2021, anche la telecronaca è rosa: Giada Borgato voce tecnica per Rai Sport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Giada Borgato Per la prima volta, la voce tecnica della Rai nella telecronaca del Giro d’Italia sarà di una donna. L’ex ciclista Giada Borgato affiancherà infatti Francesco Pancani nel racconto in diretta della storica Corsa rosa, che il prossimo 8 maggio riprenderà con la 104° edizione. “Sembra un sogno ma è la realtà! Sarò la voce tecnica del Giro d’Italia! Un amore infinito quello che mi lega a questo magnifico Sport! Spero di riuscire a trasmettere tutta la mia passione, consapevole che sarà un viaggio lungo e difficile ma sarò supportata da una grande squadra!” commenta via social la ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 aprile 2021)Per la prima volta, ladella Rai nelladelsarà di una donna. L’ex ciclistaaffirà infatti Francesco Pancani nel racconto in diretta della storica Corsa, che il prossimo 8 maggio riprenderà con la 104° edizione. “Sembra un sogno ma è la realtà! Sarò ladel! Un amore infinito quello che mi lega a questo magnifico! Spero di riuscire a trasmettere tutta la mia passione, consapevole che sarà un viaggio lungo e difficile ma sarò supportata da una grande squadra!” commenta via social la ...

Advertising

giroditalia : Da oggi è in edicola il Giro di BELL’ITALIA, un numero speciale dedicato alla 104esima edizione del Giro d’Italia,… - zazoomblog : Giro d’Italia 2021 anche la telecronaca è rosa: Giada Borgato voce tecnica per Rai Sport - #d’Italia #anche… - chiappe_revello : RT @CSRIS_it Il Giro d'Italia della CSR prosegue, ecco le prossime date da segnare in agenda per il mese di Maggio:… - Oscarplus : RT @giroditalia: Da oggi è in edicola il Giro di BELL’ITALIA, un numero speciale dedicato alla 104esima edizione del Giro d’Italia, per acc… - ciclismo24ore : RT @ammattipyoraily: GIRO D'ITALIA 8/5-30/5/2021 — IL GARIBALDI | #Giro104 -