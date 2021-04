Giovanni Malagò rivela: “Domani il via alla vaccinazione capillare agli atleti che andranno a Tokyo” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questi Giochi si faranno: è questo il messaggio che arriva dal Giappone, nonostante tutte le difficoltà del caso legate alla pandemia Covid-19. Un contesto problematico quello in territorio nipponico, tenuto conto dello stato di emergenza di alcune prefetture tra cui quella di Tokyo. Nella giornata di mercoledì, infatti, si sono registrati 925 nuovi casi nella capitale giapponese e l’attenzione è massimale. L’atteggiamento però delle autorità è quello di dar seguito al progetto a Cinque Cerchi. A 86 giorni dall’apertura dell’evento olimpico, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020, il Governo metropolitano di Tokyo e il Governo del Giappone hanno concordato nuove misure per garantire la sicurezza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questi Giochi si faranno: è questo il messaggio che arriva dal Giappone, nonostante tutte le difficoltà del caso legatepandemia Covid-19. Un contesto problematico quello in territorio nipponico, tenuto conto dello stato di emergenza di alcune prefetture tra cui quella di. Nella giornata di mercoledì, infatti, si sono registrati 925 nuovi casi nella capitale giapponese e l’attenzione è massimale. L’atteggiamento però delle autorità è quello di dar seguito al progetto a Cinque Cerchi. A 86 giorni dall’apertura dell’evento olimpico, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di2020, il Governo metropolitano die il Governo del Giappone hanno concordato nuove misure per garantire la sicurezza ...

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Malagò Superlega: Malagò, tra qualche anno potrebbe concretizzarsi Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, torna sulla vicenda "Superlega", ospite di 'Restart' in onda questa sera su Rai2. "Durante la pandemia, prima che ricominciasse il campionato, mi ero ...

Olimpiadi: Malagò, 'domani il via alla vaccinazione capillare dei nostri atleti' "Le Olimpiadi si faranno senza ombra di dubbio. Proprio oggi abbiamo ricevuto l'ufficializzazione: da domani cominciamo la vaccinazione capillare dei nostri atleti". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, ospite di Restart in onda questa sera su Rai2.

