Giornata per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, la nota di Confagricoltura (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA – In occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro che si celebra oggi, 28 aprile, Confagricoltura ribadisce il proprio impegno a fianco delle imprese agricole con i loro addetti, per sviluppare una sempre migliore qualità del Lavoro e, conseguentemente, delle produzioni. Lo sforzo per aumentare il livello di innovazione e tecnologia, unito alle buone pratiche, si dimostra vincente – rileva la piu’ grande Organizzazione datoriale agricola – e il risultato è una progressiva diminuzione degli infortuni nel corso degli anni, ma anche migliori condizioni di Salute per gli addetti. L’utilizzo di macchine moderne più performanti, inoltre, contribuisce alla riduzione degli sforzi fisici durante lo svolgimento delle operazioni manuali, ancora ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA – In occasione dellaMondiale per lae lasulche si celebra oggi, 28 aprile,ribadisce il proprio impegno a fianco delle imprese agricole con i loro addetti, per sviluppare una sempre migliore qualità dele, conseguentemente, delle produzioni. Lo sforzo per aumentare il livello di innovazione e tecnologia, unito alle buone pratiche, si dimostra vincente – rileva la piu’ grande Organizzazione datoriale agricola – e il risultato è una progressiva diminuzione degli infortuni nel corso degli anni, ma anche migliori condizioni diper gli addetti. L’utilizzo di macchine moderne più performanti, inoltre, contribuisce alla riduzione degli sforzi fisici durante lo svolgimento delle operazioni manuali, ancora ...

Advertising

amnestyitalia : Oggi #28aprile è la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, un diritto di tutti e tutte troppo spesso diment… - SerieA : La classifica della #SerieATIM a 33ª giornata ultimata. ?? Usa una GIF per descrivere il tuo stato d'animo! ????… - SBianchiArt : Ieri era la giornata mondiale del disegno.. per onorarla ecco qualche matita, rigorosamente non dipinta, recente e… - semidea_weasley : RT @stovlenlullabie: oggi mi sembra una bella giornata per ricordarvi che Tony e natasha sono stati i primi avengers ad incontrarsi e gli u… - Fran_Zuccarello : #28Aprile: GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO -