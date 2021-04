Giornalismo spazzatura | non sono una mangiauomini Disastroso autogol per Diletta Leotta | il giorno dopo lo sfogo | questa foto | Guarda

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Clamorosoper. Ieri, martedì 27 aprile, il durosui social, piovuto su Instagram,i gossip che la hanno colpita negli ultimi giorni. Nel dettaglio, l'ultimo riva un presunto flirt col figlio del presidente della Roma, Ryan Friedkin. La conduttrice Dazn, stizzita, ha tuonato: Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la meglio sul. Perciò ho subito la quotidiana goccia di gossip-veleno; igrafi sotto casa e in scooter dietro ogni mio spostamento; i droni fuori le finestre". E ancora, ha aggiunto: "Leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una ...

_Anahys_ : @iaia71716551 'Diletta, forse non lo sa ma il giornalismo spazzatura, purtroppo non è solo quello gossiparo; ma anc… - gargantuuuu : @VanityFairIt @stanzaselvaggia Il giornalismo spazzatura aveva ragione.. Guarda la prima pagina di Oggi... - cristia_urbano : RT @tvblogit: Ieri #DilettaLeotta si era sfogata su Instagram contro il giornalismo-spazzatura, oggi arrivano le foto del suo bacio con il… - Luca_zone : RT @tvblogit: Ieri #DilettaLeotta si era sfogata su Instagram contro il giornalismo-spazzatura, oggi arrivano le foto del suo bacio con il… - tvblogit : Ieri #DilettaLeotta si era sfogata su Instagram contro il giornalismo-spazzatura, oggi arrivano le foto del suo bac… -

Caos attorno a Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn, negli ultimi giorni, è stata la regina del gossip nostrano. Prima si è mormorato che la love story con il divo turco Can Yaman fosse giunta al ca ...Ieri lo sfogo social contro il giornalismo-spazzatura, oggi le foto del bacio di Diletta Leotta e il vice-presidente della Roma Ryan Friedkin ...